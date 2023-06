Festival Bluegrass 1 place de l’Église Kutzenhausen, 23 juillet 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Le traditionnel rassemblement de musique bluegrass animera l’arrière-cour de la Maison Rurale. À partir de midi, petite restauration et buvette tout au long de l’après-midi..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



The traditional bluegrass music gathering will animate the backyard of the Maison Rurale. Starting at noon, there will be food and refreshments throughout the afternoon.

El tradicional encuentro de música bluegrass amenizará el patio trasero de la Maison Rurale. A partir del mediodía, habrá comida y refrescos durante toda la tarde.

Die traditionelle Bluegrass-Musikveranstaltung wird den Hinterhof des Landhauses beleben. Ab 12 Uhr gibt es den ganzen Nachmittag über kleine Snacks und Getränke.

