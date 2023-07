Le lin aujourd’hui 1 place de l’Église Kutzenhausen, 16 juillet 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Présentation des utilisations contemporaines du lin, une plante cultivée depuis des millénaires pour ses fibres et qui connaît aujourd’hui un regain..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Presenting the contemporary uses of flax, a plant that has been cultivated for thousands of years for its fibers and is now enjoying a revival.

Una presentación de los usos contemporáneos del lino, una planta que se cultiva desde hace miles de años por sus fibras y que ahora vive un renacimiento.

Ein Überblick über die heutige Verwendung von Flachs, einer Pflanze, die seit Jahrtausenden wegen ihrer Fasern angebaut wird und heute wieder einen Aufschwung erlebt.

