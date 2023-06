Visite guidée de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt 1 place de l’Église Kutzenhausen, 5 février 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Découvrez la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, ce centre d’interprétation du patrimoine dédié aux arts et traditions populaires alsaciens et à la vie rurale du début du 20ème siècle..

2023-02-05 à ; fin : 2023-12-31 16:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Discover the Maison Rurale de l’Outre-Forêt, a heritage interpretation center dedicated to Alsatian folk arts and traditions and to rural life in the early 20th century.

Descubra la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, un centro de interpretación del patrimonio dedicado a las artes y tradiciones populares alsacianas y a la vida rural de principios del siglo XX.

Entdecken Sie das Maison Rurale de l’Outre-Forêt, dieses Zentrum zur Interpretation des Kulturerbes, das den elsässischen Volkskünsten und Traditionen sowie dem Landleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewidmet ist.

