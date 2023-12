Spectacle de rue 1 place de l’Église Hatten, 4 décembre 2023, Hatten.

Hatten,Bas-Rhin

De crèche en crèche, suivez l’étoile de Bethlehem dans le cadre d’un spectacle vivant qui conduit les santons de la grande crèche à une crèche vivante sur le parvis de l’église protestante..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

1 place de l’Église

Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est



From crib to crib, follow the star of Bethlehem in a lively show that takes the santons from the big crib to a living crib on the forecourt of the Protestant church.

De cuna en cuna, siga a la estrella de Belén en un animado espectáculo que lleva a los santones de la cuna grande a una cuna viviente en el antepatio de la iglesia protestante.

Von Krippe zu Krippe folgen Sie dem Stern von Bethlehem im Rahmen eines lebendigen Schauspiels, das die Santons von der großen Krippe zu einer lebendigen Krippe auf dem Vorplatz der protestantischen Kirche führt.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte