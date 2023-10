Sentier des crèches : Église Saint-Michel 1 place de l’église Hatten, 25 novembre 2023, Hatten.

Hatten,Bas-Rhin

[SENTIER DES CRÉCHES D’ALSACE] La grande crèche présente un décor de panneaux provenant de « la Cité des baraques » lors de la reconstruction du village dans les années 50. On peut ainsi s’approcher au plus près des sujets et de la lumière qui en émanent..

2023-11-25 fin : 2023-12-31 20:00:00. 0 EUR.

1 place de l’église

Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est



[The large crib is decorated with panels from the « Cité des baraques » during the reconstruction of the village in the 1950s. One can thus get closer to the subjects and the light that emanates from them.

[El gran catre está decorado con paneles de la « Cité des baraques » durante la reconstrucción del pueblo en los años 50. Esto le permite acercarse a los sujetos y a la luz que emana de ellos.

[SENTIER DES CRÉCHES D’ALSACE] Die große Krippe zeigt ein Dekor aus Platten, die aus der « Barackenstadt » beim Wiederaufbau des Dorfes in den 1950er Jahren stammen. So kann man sich den Motiven und dem Licht, das von ihnen ausgeht, so nah wie möglich nähern.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte