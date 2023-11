Atelier de création de déco de noël 1 Place de l’Église Genouillac, 13 décembre 2023, Genouillac.

Genouillac,Creuse

Atelier de création de déco de noël

Pour les grands et les petits

mercredi 13 décembre

médiathèque de Genouillac

de 14h30 à 17h30

Inscription obligatoire.

2023-12-13

1 Place de l’Église Médiathèque Maurice Teinturier

Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine



?christmas decoration workshop

For young and old

?Wednesday December 13

?Genouillac media library

?from 2:30 pm to 5:30 pm

Registration required

taller de decoración navideña

Para grandes y pequeños

miércoles 13 de diciembre

biblioteca multimedia de Genouillac

?de 14.30 a 17.30 h

Inscripción obligatoria

workshop zur Erstellung von Weihnachtsdekorationen

Für Groß und Klein

mittwoch, 13. Dezember

?Mediathek in Genouillac

?von 14:30 bis 17:30 Uhr

Anmeldung erforderlich

