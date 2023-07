Visite de l’église Saint-Martin de Fromont 1 place de l’église Fromont, 16 septembre 2023, Fromont.

Fromont,Seine-et-Marne

L’église Saint Martin de Fromont sera ouverte au public à l’occasion du week end des journées Européennes du Patrimoine..

2023-09-16 08:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

1 place de l’église Eglise Saint Martin

Fromont 77760 Seine-et-Marne Île-de-France



The church of Saint Martin de Fromont will be open to the public for the European Heritage Days weekend.

La iglesia de San Martín de Fromont estará abierta al público durante el fin de semana de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Die Kirche Saint Martin de Fromont wird anlässlich des Wochenendes der Europäischen Tage des Denkmals für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme du Pays de Nemours