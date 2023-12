Auberge Le Tacot : Plats a emporter noel et jour de l’an 1 Place de l’Église Espagnac, 24 décembre 2023, Espagnac.

Espagnac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24

fin : 2023-12-24

Les entrées : foie gras de canard au torchon , chutney pomme et coing. (50 gr ) 5,00 € Saumon froid et bavaroise de tourteau , agrumes et haricot vert 6,50 € Chausson de ris de veau braise a la normande 6,50 € – Les poissons : Matelote de sandre au vin rouge , poireaux et champignon 9,50 e Fricassée de saumon et gambas a la citronnelle , épinard et beurre blanc passion…9,50 € – Les viandes : Tournedos de chapon farcie châtaigne et cèpes , sauce forestière 9,50 €

Caille rôti désossée , farce au foie gras , velouté de potimarron 9,50 € – Les légumes : Aumônière d’endives , gratin de pomme de terre ,salsifis, trompette…4,00 e€ Les desserts : Tarte sablée crème brulée a la vanille , fruit mangue passion4,50 € – Buche de noël au chocolat noir et fruits rouges , gelée de framboise 4,50 € – Les petits pains aux céréale et noix : 0,40 euros -.

1 Place de l’Église

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



