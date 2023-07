RANDONNÉE LUDIQUE AVEC MÉLA 1 place de l’Église Cizay-la-Madeleine, 15 juillet 2023, Cizay-la-Madeleine.

Cizay-la-Madeleine,Maine-et-Loire

C’est l’été ! Méla a chaussé ses chaussures de randonnée pour se balader avec vous à Cizay-la-Madeleine. Au programme : randonnée de 11 km ponctuée de pauses ludiques dans la joie et la bonne humeur !.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 13:30:00. EUR.

1 place de l’Église

Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



It’s summertime! Méla has put on her hiking boots for a walk with you in Cizay-la-Madeleine. On the program: an 11 km hike punctuated by fun breaks, all in good spirits!

¡Es verano! Méla se ha puesto las botas de montaña para pasear contigo por Cizay-la-Madeleine. En el programa: una ruta de 11 km salpicada de divertidos descansos, ¡todo de buen humor!

Es ist Sommer! Méla hat ihre Wanderschuhe angezogen, um mit Ihnen in Cizay-la-Madeleine zu wandern. Auf dem Programm steht eine 11 km lange Wanderung, die von spielerischen Pausen unterbrochen wird, bei denen Freude und gute Laune herrschen!

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire