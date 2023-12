Pièce de théâtre « Le Paradis, c’est bien ici ? » – Cie Les Copains d’Abord 1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Catégories d’Évènement: Châtillon-en-Vendelais

Châtillon-en-Vendelais, 20 janvier 2024

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:30:00 . La Compagnie Les Copains d’Abord présente une comédie en 4 actes :

« Le paradis c’est bien ici ? » une pièce écrite par Yvon Taburet et mise en scène par Chrystelle Coquelin. Résumé: Lucas Belmont, célèbre acteur de cinéma, fuyant le harcèlement de ses fans, se réfugie au Paradis, gîte de montagne isolé, tenu par Claire. Mais le calme sera de courte durée. Gags, jeux de mots et situations explosives s’enchaînent à un rythme… infernal. Rendez-vous au Cinéma Le Vendelais à Châtillon-en-Vendelais. .

1 Place de l’Église Cinéma Le Vendelais

Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19

