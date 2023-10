Prends garde à ton derrière 1, place de l’église Chaspuzac, 21 octobre 2023, Chaspuzac.

Chaspuzac,Haute-Loire

Joli moment conté au son du Hang et du Didjeridoo, avec des passages d’ombres chinoises qui ravissent les petits comme les grands. Sans oublier quelques formules magiques, et bien sûr, un chaudron où boue des potions incroyables….

2023-10-21 16:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

1, place de l’église médiathèque

Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The story is told to the sound of the Hang and Didjeridoo, with shadow puppets to delight young and old alike. Not forgetting a few magic formulas, and of course, a cauldron of incredible potions?

La historia se cuenta al son del Hang y del Didjeridoo, con sombras chinescas que harán las delicias de pequeños y mayores. Sin olvidar algunas fórmulas mágicas y, por supuesto, un caldero donde hierven increíbles pociones..

Ein schöner Moment, der mit Hang und Didjeridoo erzählt wird, mit Schattenspielpassagen, die Groß und Klein begeistern. Nicht zu vergessen sind einige Zaubersprüche und natürlich ein Kessel, in dem unglaubliche Tränke gebraut werden

