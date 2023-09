Bellenaves en Baroque 1 Place de l’église Bellenaves, 28 octobre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Le chœur « BellenaVoix » et l’orchestre « Des Anciens de COROT », dirigés par Isabelle Bourgeois, vous présentent le Magnificat de Vivaldi et des œuvres de Bach, Albinoni et Avison..

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 . .

1 Place de l’église L’église de Bellenaves

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The « BellenaVoix » choir and the « Des Anciens de COROT » orchestra, conducted by Isabelle Bourgeois, present Vivaldi’s Magnificat and works by Bach, Albinoni and Avison.

El coro BellenaVoix y la orquesta Des Anciens de COROT, dirigidos por Isabelle Bourgeois, presentan el Magnificat de Vivaldi y obras de Bach, Albinoni y Avison.

Der Chor « BellenaVoix » und das Orchester « Des Anciens de COROT » unter der Leitung von Isabelle Bourgeois präsentieren Ihnen das Magnificat von Vivaldi und Werke von Bach, Albinoni und Avison.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme Val de Sioule