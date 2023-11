14ème Marché de Noël de Spechbach 1 place de l’École Spechbach, 19 novembre 2023, Spechbach.

Spechbach,Haut-Rhin

Décorations, couronnes de l’Avent,… Restauration sur place ou à emporter, tartes flambées, tombola.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

1 place de l’École

Spechbach 68720 Haut-Rhin Grand Est



Decorations, Advent wreaths,… Catering on site or to take away, tarts flambées, tombola

Decoraciones, coronas de Adviento, etc. Catering in situ o para llevar, tartas flambeadas, tómbola

Dekorationen, Adventskränze,… Verpflegung vor Ort oder zum Mitnehmen, Flammkuchen, Tombola

