SPECTACLE « LES ADIEUX DE GRETA GRIBICHE » 1 place de l’Abbé Humeau Étriché, 19 avril 2024, Étriché.

Étriché,Maine-et-Loire

« Les adieux de Greta Gribiche », est un regard sur le passé de l’artiste avec humour et émotion, vendredi 19 avril 2024, 20h, salle de l’Alerte à Etriché..

2024-04-19 fin : 2024-04-19 . EUR.

1 place de l’Abbé Humeau Salle de l’Alerte

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



« Les adieux de Greta Gribiche », is a look back at the artist’s past with humor and emotion, Friday April 19, 2024, 8pm, Salle de l’Alerte in Etriché.

« Les adieux de Greta Gribiche », una mirada al pasado de la artista con humor y emoción, viernes 19 de abril de 2024, 20.00 h, Salle de l’Alerte, Etriché.

« Les adieux de Greta Gribiche », ist ein humorvoller und emotionaler Blick auf die Vergangenheit der Künstlerin, Freitag, 19. April 2024, 20 Uhr, Salle de l’Alerte in Etriché.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire