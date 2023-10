CONCERT « JULIETTE GRÉCO, LA FEMME » 1 place de l’Abbé Humeau Étriché, 9 mars 2024, Étriché.

Étriché,Maine-et-Loire

Samedi 09 et dimanche 10 mars 2024, retrouvez le vibrant hommage de Caroline Montier à la chanteuse Juliette Gréco, salle de l’Alerte à Etriché..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . EUR.

1 place de l’Abbé Humeau Salle de l’Alerte

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



On Saturday March 09 and Sunday March 10, 2024, watch Caroline Montier’s vibrant tribute to singer Juliette Gréco at the Salle de l’Alerte in Etriché.

El sábado 09 y el domingo 10 de marzo de 2024, asista al vibrante homenaje de Caroline Montier a la cantante Juliette Gréco en la Salle de l’Alerte de Etriché.

Am Samstag, dem 09. und Sonntag, dem 10. März 2024 findet im Salle de l’Alerte in Etriché eine bewegende Hommage von Caroline Montier an die Sängerin Juliette Gréco statt.

