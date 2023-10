SPECTACLE « LA GRANDE BARTHOLOMÉE » 1 place de l’Abbé Humeau Étriché Catégories d’Évènement: Étriché

Maine-et-Loire SPECTACLE « LA GRANDE BARTHOLOMÉE » 1 place de l’Abbé Humeau Étriché, 29 décembre 2023, Étriché. Étriché,Maine-et-Loire Vendredi 29 décembre 2023, retrouvez le spectacle de Mathilde LEMONNIER « La Grande Bartholomée » à 20h, salle de l’Alerte à Etriché..

Friday December 29, 2023, see Mathilde LEMONNIER's show « La Grande Bartholomée » at 8pm, Salle de l'Alerte, Etriché. El viernes 29 de diciembre de 2023, vea el espectáculo de Mathilde Lemonnier « La Grande Bartholomée » a las 20:00 h en la Salle de l'Alerte de Etriché. Am Freitag, den 29. Dezember 2023, erleben Sie Mathilde LEMONNIERs Schauspiel « La Grande Bartholomée » um 20 Uhr im Salle de l'Alerte in Etriché.

