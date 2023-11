CONCERT – BARBARA AMOUREUSE 1 place de l’Abbé Humeau Étriché, 9 décembre 2023, Étriché.

Étriché,Maine-et-Loire

Samedi 09 et dimanche 10 décembre 2023, retrouvez « Barbara amoureuse » un concert de Caroline Montier en hommage à l’Amour, si cher à l’artiste Barbara, salle de l’Alerte à Etriché..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

1 place de l’Abbé Humeau Salle de l’Alerte

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



On Saturday December 09 and Sunday December 10, 2023, discover « Barbara amoureuse », a concert by Caroline Montier in tribute to Love, so dear to the artist Barbara, at the Salle de l’Alerte in Etriché.

El sábado 09 y el domingo 10 de diciembre de 2023, disfrute de « Barbara amoureuse », un concierto de Caroline Montier en homenaje al Amor, tan querido por la artista Barbara, en la Salle de l’Alerte de Etriché.

Samstag, den 09. und Sonntag, den 10. Dezember 2023, erleben Sie « Barbara amoureuse », ein Konzert von Caroline Montier als Hommage an die Liebe, die der Künstlerin Barbara so sehr am Herzen lag, im Salle de l’Alerte in Etriché.

