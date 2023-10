Maison Pleine 1 place de la Tuilerie Munster, 1 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Il y aura dans la maison de ce duo de scène qui l’est aussi à la vie des invités et des complices de ce braquage intime au cours duquel il ne s’agit pas de prendre mais de donner. Ils offriront à Munster un spectacle inédit et unique pour leur sortie d’album, détonnant et réjouissant, des musiciens à foison et un feu d’artifice d’émotion..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:00:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



In the home of this stage and life duo, there will be guests and accomplices for this intimate robbery in which the aim is not to take, but to give. In Munster, they’ll be putting on a unique show to mark the release of their new album, with an explosive, joyous atmosphere, musicians galore and a firework display of emotion.

Habrá invitados y cómplices en la casa de este dúo escénico, que también lo son en la vida, para este robo íntimo en el que el objetivo no es tomar sino dar. En Munster, ofrecerán un espectáculo único con motivo de la publicación de su nuevo álbum, un espectáculo explosivo y estimulante a la vez, con músicos por doquier y un despliegue pirotécnico de emociones.

Im Haus dieses Bühnenduos, das auch im Leben steht, werden sich Gäste und Komplizen dieses intimen Raubüberfalls aufhalten, bei dem es nicht darum geht, zu nehmen, sondern zu geben. Sie werden in Munster eine neue und einzigartige Show zu ihrer Albumveröffentlichung bieten, die mit Musikern und einem Feuerwerk der Emotionen aufwartet.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster