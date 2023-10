Tour de piste 1 place de la Tuilerie Munster, 22 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Le Weepers Circus vous présente une formule « Best-of Jeune Public ». Au programme, une heure pour se remémorer tous les titres marquants des albums « A la récré », « Le grand bazar » et « N’importe nawak » comme le fameux « Gospel des gallinacés » ou le délirant « Pirouette cacahuète ». Et aussi la découverte des titres du nouveau spectacle « Panique dans la forêt » !.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 15:30:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Weepers Circus presents a « Best-of Jeune Public » formula. On the program: an hour to recall all the highlights of the albums « A la récré », « Le grand bazar » and « N?importe nawak », including the famous « Gospel des gallinacés » and the delirious « Pirouette cacahuète ». Plus, discover the songs from the new show « Panique dans la forêt »!

Weepers Circus presenta un paquete « Best-of Jeune Public ». En el programa: una hora para recordar todos los mejores temas de los álbumes « A la récré », « Le grand bazar » y « N?importe nawak », incluidos el famoso « Gospel des gallinacés » y la delirante « Pirouette cacahuète ». También podrá descubrir las canciones del nuevo espectáculo « Panique dans la forêt »

Der Weepers Circus präsentiert Ihnen ein « Best-of Jeune Public ». Auf dem Programm steht eine Stunde, in der Sie sich an alle wichtigen Titel der Alben « A la récré », « Le grand bazar » und « N?importe nawak » erinnern können, wie zum Beispiel den berühmten « Gospel des gallinacés » oder das irrwitzige « Pirouette cacahuète ». Außerdem können Sie die Titel der neuen Show « Panique dans la forêt » (Panik im Wald) entdecken!

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster