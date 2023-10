Quand j’étais petite je voterai 1 place de la Tuilerie Munster, 22 octobre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Dans la salle de classe, c’est l’heure d’élire le délégué de tout le peuple des élèves. Anar et Cachot sont candidats, prêts à s’affronter dans une campagne sans merci. Lune, jeune fille brillante et militante, hésite. Il faut pourtant que les filles aussi puissent participer aux débats. En mettant en scène ce texte plein d’humour de Boris Le Roy, Émilie Capliez s’adresse aux électeur·rices de demain… et à celles et ceux d’aujourd’hui !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 22:00:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



In the classroom, it?s time to elect the delegate for the entire student body. Anar and Cachot are candidates, ready to face each other in a merciless campaign. Lune, a bright and militant young girl, hesitates. But girls too must be able to take part in the debates. Émilie Capliez?s production of Boris Le Roy?s humorous text is aimed at tomorrow?s voters? and those of today!

En el aula, es hora de elegir al delegado de todo el alumnado. Anar y Cachot son los candidatos, dispuestos a enfrentarse en una campaña despiadada. Lune, una joven brillante y militante, duda. Pero también las chicas deben poder participar en los debates. Con esta obra de Boris Le Roy, Émilie Capliez se dirige a los electores de mañana… ¡y a los de hoy!

Im Klassenzimmer ist es an der Zeit, den Delegierten des gesamten Schülervolkes zu wählen. Anar und Cachot sind Kandidaten, die bereit sind, sich in einem gnadenlosen Wahlkampf zu messen. Lune, ein intelligentes und militantes Mädchen, zögert. Doch auch die Mädchen müssen an den Debatten teilnehmen können. Mit ihrer Inszenierung dieses humorvollen Textes von Boris Le Roy wendet sich Émilie Capliez an die Wählerinnen und Wähler von morgen und an die von heute

