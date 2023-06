Invitation aux voyages 1 place de la Tuilerie Munster, 29 juin 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

L’Ecole de musique et de Danse de la Vallée de Munster propose, pour terminer l’année scolaire, de mettre à l’honneur sa classe de théâtre..

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 12:00:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



The Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster (Munster Valley Music and Dance School) has decided to end the school year with a showcase for its drama class.

Como colofón del curso escolar, la Escuela de Música y Danza de Munster Valley pone el foco en su clase de teatro.

Die Ecole de musique et de Danse de la Vallée de Munster schlägt zum Abschluss des Schuljahres vor, ihre Theaterklasse zu ehren.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster