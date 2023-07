Captain d’ô douce 1 Place de la Tour Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Pour égayer vos balades, des prestations telles que des paniers pique-nique sont proposés. Les jeunes moussaillons pourront aussi fêter leur anniversaire avec Captain d’Ô Douce qui suggère une formule spécialement conçue pour ce type d’événement.Bateaux de 5 à 11 personnes. Periode d’ouverture: Saison estivale d’avril à octobre, tous les jours de 10h à 20h, en fonction de la météo..

1 Place de la Tour

Givet 08600 Ardennes Grand Est



To brighten up your trips, services such as picnic baskets are offered. Young sailors can also celebrate their birthday with Captain d’Ô Douce who suggests a formula specially designed for this type of event. 5 to 11 person boats. Opening period: Summer season from April to October, every day from 10am to 8pm, depending on the weather.

Para amenizar sus viajes, se ofrecen servicios como cestas de picnic. Los jóvenes navegantes también pueden celebrar su cumpleaños con el Capitán d’Ô Douce que propone una fórmula especialmente diseñada para este tipo de eventos. Barcos de 5 a 11 personas. Periodo de apertura: Temporada de verano de abril a octubre, todos los días de 10 a 20 horas, según el tiempo.

Um Ihre Ausflüge aufzupeppen, werden Leistungen wie Picknickkörbe angeboten. Junge Seemänner können auch ihren Geburtstag mit Captain d’Ô Douce feiern, der ein speziell für diese Art von Veranstaltung entwickeltes Programm anbietet. Öffnungszeiten: Sommersaison von April bis Oktober, täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr, je nach Wetterlage.

