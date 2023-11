Noël à Sanary « Chœurs de lumière » 1 Place de la République Sanary-sur-Mer, 1 décembre 2023, Sanary-sur-Mer.

Sanary-sur-Mer,Var

Parcours féériques, bulles de Noël, univers magiques, marchés de créateurs, spectacles pyrotechniques et feux d’artifices… rendez-vous à Sanary du 1er décembre au 7 janvier pour les festivités de Noël !.

2023-12-01 à 2023-01-06

1 Place de la République CS70001

Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Welcome to Sanary-sur-Mer, where the magic of Christmas comes to life!

This year, as every year, our Provencal town is decked out in lights and stunning decorations to transport you into an enchanted world.

Bienvenido a Sanary-sur-Mer, donde la magia de la Navidad cobra vida.

Este año, como todos los años, nuestra ciudad provenzal se engalana con luces e impresionantes decoraciones para transportarle a un mundo encantado.

Willkommen in Sanary-sur-Mer, wo der Zauber von Weihnachten lebendig wird!

Wie jedes Jahr schmückt sich unsere provenzalische Stadt auch in diesem Jahr mit Lichtern und atemberaubenden Dekorationen, um Sie in eine verzauberte Welt zu entführen.

