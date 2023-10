HALLOWEEN À RESTINCLIÈRES 1 Place de la République Restinclières, 31 octobre 2023, Restinclières.

Restinclières,Hérault

La Bibliothèque de Restinclières, l’association 123 Soleil et l’APE Les Petits Rasclets se sont unies pour vous proposer un programme d’enfer pour Halloween à Restinclières, le mardi 31/10/2023 !.

1 Place de la République

Restinclières 34160 Hérault Occitanie



The Restinclières library, the 123 Soleil association and the APE Les Petits Rasclets have teamed up to bring you one hell of a program for Halloween in Restinclières, on Tuesday 31/10/2023!

La Biblioteca de Restinclières, la asociación 123 Soleil y la APE Les Petits Rasclets se han unido para ofrecerle un fantástico programa de Halloween en Restinclières el martes 31/10/2023

Die Bibliothek von Restinclières, der Verein 123 Soleil und die EV Les Petits Rasclets haben sich zusammengetan, um Ihnen am Dienstag, den 31.10.2023, ein höllisches Programm zu Halloween in Restinclières zu bieten!

