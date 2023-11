Marché de Noël 1 Place de la République Merlines, 2 décembre 2023, Merlines.

Merlines,Corrèze

L’association Familles Rurales du canton d’Eygurande et le foyer rural organisent un marché de Noël ; spécialités culinaires, artisanat local, parfums, bijoux, cosmétiques, cuisine, mode, prêt à porter et décorations de Noël… Animations diverses ; ateliers culinaires, massage de la tête, maquillage pour enfants, vente de jacinthes sans oublier séance photo avec le Père Noël de 15h à 16h30.

Possibilité de restauration sur place ; buvette, churros, crêpes, gaufres, vin chaud et chocolat chaud..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

1 Place de la République

Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association Familles Rurales du canton d’Eygurande and the foyer rural are organizing a Christmas market featuring culinary specialties, local crafts, perfumes, jewelry, cosmetics, cooking, fashion, ready-to-wear and Christmas decorations… Various activities: culinary workshops, head massage, face painting for children, hyacinth sales, not forgetting a photo session with Santa Claus from 3 pm to 4:30 pm.

Catering available on site: refreshments, churros, crêpes, waffles, mulled wine and hot chocolate.

La asociación Familles Rurales du canton d’Eygurande y el foyer rural organizan un mercado navideño con especialidades culinarias, artesanía local, perfumería, joyería, cosmética, cocina, moda, prêt-à-porter, decoración navideña… También habrá diversas actividades, como talleres de cocina, masajes en la cabeza, pintacaras para niños, venta de jacintos y una sesión de fotos con Papá Noel de 15:00 a 16:30.

Restauración in situ: refrescos, churros, crepes, gofres, vino caliente y chocolate caliente.

Der Verein Familles Rurales du canton d’Eygurande und das Landhaus organisieren einen Weihnachtsmarkt mit kulinarischen Spezialitäten, lokalem Kunsthandwerk, Parfüms, Schmuck, Kosmetika, Kochkunst, Mode, Prêt-à-porter und Weihnachtsdekorationen. Verschiedene Animationen; kulinarische Workshops, Kopfmassage, Kinderschminken, Verkauf von Hyazinthen und nicht zu vergessen ein Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann von 15:00 bis 16:30 Uhr.

Verpflegungsmöglichkeit vor Ort; Getränkestand, Churros, Crêpes, Waffeln, Glühwein und heiße Schokolade.

