Concours de Poésie Illustrée 1 place de la République Lannemezan, 1 mars 2024, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

26° printemps des poètes .

Le service culturel vous invite à participer au concours de poésie illustrée dans le cadre du printemps des poètes 2024..

2024-03-01 fin : 2024-03-31 . .

1 place de la République LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cultural department invites you to take part in the illustrated poetry competition as part of the Spring of Poets 2024.

El departamento cultural le invita a participar en el concurso de poesía ilustrada en el marco de la Primavera de los Poetas 2024.

26° Frühling der Dichter .

Die Kulturabteilung lädt Sie ein, am Wettbewerb für illustrierte Poesie im Rahmen des Dichterfrühlings 2024 teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65