Marché de Noël 1 Place de la République Châteauponsac, 17 décembre 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Artisans et producteurs vous proposent leurs confections et meilleurs produits pour les fêtes de fin d’année. Buvette et restauration sur place..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

1 Place de la République

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Craftsmen and producers offer their confections and best products for the festive season. Refreshments and catering on site.

Artesanos y productores venderán sus mejores productos para las fiestas. Refrescos y catering in situ.

Handwerker und Produzenten bieten Ihnen ihre Konfektionen und besten Produkte für die Feiertage an. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays du Haut Limousin