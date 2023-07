Exposition : Nuée 1, place de la Pierre Valence, 6 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

La Bourse du travail, espace dédié à l’art contemporain à Valence, accueille Mélissa Mariller dans le cadre de l’appel à projet annuel de la Ville..

2023-07-06 fin : 2023-09-03 . .

1, place de la Pierre Bourse du Travail

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Bourse du Travail, a space dedicated to contemporary art in Valence, welcomes Mélissa Mariller as part of the town’s annual call for projects.

La Bourse du Travail, espacio dedicado al arte contemporáneo en Valence, acoge a Mélissa Mariller en el marco de la convocatoria anual de proyectos de la ciudad.

Die Bourse du travail, ein Raum, der der zeitgenössischen Kunst in Valence gewidmet ist, empfängt Mélissa Mariller im Rahmen der jährlichen Projektausschreibung der Stadt.

Mise à jour le 2023-07-07 par Valence Romans Tourisme