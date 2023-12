ATELIER CRÉATIF – LA BARQUE CATALANE 1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 15:00:00

15h-16h : Atelier créatif « La barque catalane » – Office de Tourisme de Palavas-les-Flots – Sur réservation, enfants de 4 à 12 ans – Tarif : 4€/enfant – Infos : 04 67 07 73 34 – Réservation au comptoir ou sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme : https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/ EUR.

1 Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

