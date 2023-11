VISITE GUIDÉE : LES COULISSES DU PHARE 1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots, 28 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 15h à 16h : Visite guidée « Les coulisses du Phare » – Office de Tourisme de Palavas-les-Flots – Gratuit pour le Week-end de Pâques durant la manifestation Famille Plus – Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant (de 3 à 12 ans) – Infos : 04 67 07 73 34 – Réservation au comptoir ou sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme : https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/.

2023-12-28 15:00:00 fin : 2023-12-28 16:00:00. .

1 Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



3pm to 4pm: Guided tour « Behind the scenes at the Lighthouse » ? Palavas-les-Flots Tourist Office ? Free for Easter Weekend during the Famille Plus event ? Price: 5?/adult and 3?/child (3 to 12 years) – Information: 04 67 07 73 34 – Reservations at the counter or on the Tourist Office online ticketing service: https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

De 15:00 a 16:00: Visita guiada « Entre bastidores del Faro » ? Oficina de Turismo de Palavas-les-Flots ? Gratuito el fin de semana de Pascua durante el evento Famille Plus ? Precio: 5?/adulto y 3?/niño (de 3 a 12 años) – Información: 04 67 07 73 34 – Reservas en ventanilla o a través de la taquilla en línea de la Oficina de Turismo: https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

Von 15:00 bis 16:00 Uhr: Führung « Hinter den Kulissen des Leuchtturms » ? Fremdenverkehrsamt von Palavas-les-Flots ? Kostenlos am Osterwochenende während der Veranstaltung « Famille Plus » ? Preis: 5?/Erwachsener und 3?/Kind (von 3 bis 12 Jahren) – Infos: 04 67 07 73 34 – Reservierung am Schalter oder über den Online-Ticketshop des Fremdenverkehrsamtes: https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

