ATELIER DE NOËL 1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots, 20 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 14h à 17h : Ateliers de Noël pour les enfants de 5 à 8 ans, au profit de la ligue contre le cancer – Durée de l’atelier : 1h – Phare de la Méditerranée, sur la mezzanine – Tarif : 5€/enfant (de 5 à 8 ans), paiement le jour-même de l’activité – Inscription obligatoire sur place – Plus de renseignements au 06 73 46 38 10.

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

1 Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



2pm to 5pm: Christmas workshops for children aged 5 to 8, in aid of the League Against Cancer – Workshop duration: 1 hour – Mediterranean Lighthouse, on the mezzanine – Price: 5?/child (aged 5 to 8), payment on the day of the activity – Registration required on site – Further information on 06 73 46 38 10

De 14:00 a 17:00 horas: talleres navideños para niños de 5 a 8 años, a beneficio de la Liga contra el Cáncer – Duración de los talleres: 1 hora – Phare de la Méditerranée, en el entresuelo – Precio: 5 euros/niño (de 5 a 8 años), pago el día de la actividad – Inscripción obligatoria in situ – Más información en el 06 73 46 38 10

Von 14 bis 17 Uhr: Weihnachtsworkshops für Kinder von 5 bis 8 Jahren zugunsten der Krebsliga – Dauer des Workshops: 1 Stunde – Phare de la Méditerranée, auf dem Zwischengeschoss – Preis: 5?/Kind (von 5 bis 8 Jahren), Bezahlung am selben Tag der Aktivität – Anmeldung vor Ort erforderlich – Weitere Informationen unter 06 73 46 38 10

Mise à jour le 2023-11-18 par OT PALAVAS-LES-FLOTS