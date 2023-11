CONFÉRENCE « LES EXILÉS DU PASSÉ, UNE QUESTION D’ACTUALITÉ » 1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots, 25 novembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 14h à 18h : Conférence « Les Exilés du Passé, une question d’actualité » organisée par La Grande Loge de France – Phare de la Méditerranée – Entrée gratuite sur inscription au : https://framaforms.org/conference-publique-gldf-25-novembre-2023-1696187581.

1 Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



2pm to 6pm: Conference « Les Exilés du Passé, une question d’actualité » organized by La Grande Loge de France – Phare de la Méditerranée – Free admission with registration at: https://framaforms.org/conference-publique-gldf-25-novembre-2023-1696187581

De 14:00 a 18:00: Conferencia « Les Exilés du Passé, une question d’actualité » organizada por La Grande Loge de France – Phare de la Méditerranée – Entrada gratuita previa inscripción en: https://framaforms.org/conference-publique-gldf-25-novembre-2023-1696187581

Von 14 bis 18 Uhr: Konferenz « Les Exilés du Passé, une question d’actualité » (Die Exilanten der Vergangenheit, eine aktuelle Frage), organisiert von der Grande Loge de France – Phare de la Méditerranée (Leuchtturm des Mittelmeers) – Freier Eintritt nach Anmeldung unter: https://framaforms.org/conference-publique-gldf-25-novembre-2023-1696187581

