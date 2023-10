BALADE « ENQUÊTE SUR LA BIODIVERSITÉ DE L’ÉTANG » 1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots, 18 octobre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Balade « Enquête sur la biodiversité de l’étang » – Tarifs : 3€ enfants de 3 à 12 ans et 5€ adultes – Infos et Réservation : 04 67 07 73 34.

2023-10-18 16:00:00 fin : 2023-10-18 17:00:00. .

1 Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



From 9am to 11am ? Survey of the pond?s biodiversity » walk ? Price: 3? for children aged 3 to 12 and 5? for adults ? Information and booking: 04 67 07 73 34

De 9.00 a 11.00 horas ? Paseo « Investigando la biodiversidad del estanque » ? Precios: 3? para niños de 3 a 12 años y 5? para adultos ? Información y reservas: 04 67 07 73 34

Von 9 Uhr bis 11 Uhr ? Spaziergang « Untersuchung der Biodiversität des Teichs » ? Preis: 3? Kinder von 3 bis 12 Jahren und 5? Erwachsene ? Infos und Reservierung: 04 67 07 73 34

