JEP – VISITE GUIDÉE « LA BELLE ÉPOQUE DE L’ARCHITECTURE » 1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots, 16 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 10h à 12h ou de 13h à 15h : Visite guidée « La Belle époque » – Office de Tourisme de Palavas-les-Flots – Nouveauté gratuite pour le Week-end des Journées Européennes du Patrimoine – Infos : 04 67 07 73 34 – Réservation au comptoir ou sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme : https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

1 Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



10am to 12pm or 1pm to 3pm: Guided tour « La Belle époque » ? Palavas-les-Flots Tourist Office ? Free novelty for the European Heritage Days Weekend ? Info: 04 67 07 73 34 – Reservations at the counter or via the Tourist Office online ticketing service: https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

De 10:00 a 12:00 o de 13:00 a 15:00: Visita guiada « La Belle époque » ? Oficina de Turismo de Palavas-les-Flots ? Novedad gratuita para el fin de semana de las Jornadas Europeas del Patrimonio ? Información: 04 67 07 73 34 – Reservas en ventanilla o a través de la taquilla en línea de la Oficina de Turismo: https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

Von 10 bis 12 Uhr oder von 13 bis 15 Uhr: Geführte Besichtigung « Die Belle Epoque » ? Fremdenverkehrsamt von Palavas-les-Flots ? Kostenlose Neuheit für das Wochenende der Europäischen Tage des Kulturerbes ? Infos: 04 67 07 73 34 – Reservierung am Schalter oder über den Online-Ticketshop des Fremdenverkehrsamtes: https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

Mise à jour le 2023-08-25 par OT PALAVAS-LES-FLOTS