« RANDOLAND » : JEU DE PISTE ET ÉNIGMES 1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots, 1 janvier 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Toute l’année, nous vous proposons tous les jours: « Randoland » : Jeux de piste et énigmes

Participe à un jeu de piste tout en répondant à différentes énigmes, promène-toi dans cette ville de pêcheurs, découvre ses moindres secrets, partage un moment en famille, entre amis puis reviens nous voir pour découvrir ta surprise

Gratuit et pour les enfants de 4 à 12 ans

durée 1h30.

2023-01-01 fin : 2023-12-31 . .

1 Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



All year round, every day: « Randoland »: treasure hunts and riddles

Take part in a treasure hunt while answering different riddles, walk around this fishermen’s town, discover its smallest secrets, share a moment with your family or friends and then come back to see us to discover your surprise

Free

from 4 to 12 years old

Duration 1h30

More information at the Tourist Office

Todo el año, todos los días: « Randoland »: búsquedas de tesoros y rompecabezas

Participa en una búsqueda del tesoro respondiendo a diferentes acertijos, recorre este pueblo de pescadores, descubre sus secretos, comparte un momento con tu familia o amigos y vuelve a vernos para descubrir tu sorpresa

Gratis

de 4 a 12 años

Duración 1h30

Más información en la Oficina de Turismo

Das ganze Jahr über bieten wir Ihnen jeden Tag: « Randoland »: Schnitzeljagd und Rätselspiele

Nimm an einer Schnitzeljagd teil und löse dabei verschiedene Rätsel, spaziere durch diese Fischerstadt, entdecke ihre Geheimnisse, verbringe einen Moment mit der Familie oder mit Freunden und komm dann zu uns zurück, um deine Überraschung zu entdecken

Kostenlos und für Kinder von 4 bis 12 Jahren

daue

