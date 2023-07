Soirée déguisée 1 place de la Mairire Sainte-Feyre, 22 juillet 2023, Sainte-Feyre.

Sainte-Feyre,Creuse

Soirée déguisée organisée par Le Fil du temps avec la « Skyzo Team ».

Cocktail offert aux personnes déguisées.

Tatooflash by Happiness.ink..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

1 place de la Mairire

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Costume party organized by Le Fil du temps with the Skyzo Team.

Cocktails offered to those in fancy dress.

Tatooflash by Happiness.ink.

Fiesta de disfraces organizada por Le Fil du temps con el equipo Skyzo.

Cócteles para los disfrazados.

Tatooflash de Happiness.ink.

Kostümabend, organisiert von Le Fil du temps mit dem « Skyzo Team ».

Cocktail für verkleidete Personen wird angeboten.

Tatooflash by Happiness.ink.

