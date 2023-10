MARCHÉ DE NOËL 1 place de la Mairie Ventron, 23 décembre 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

Marché de Noël organisé par l’association « Arts et Traditions ». Un vingtaine d’exposants, artisans et producteurs locaux vous attendent. Stand de pâtisseries et buvette de vin chaud sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-23 fin : 2023-12-23 . 0 EUR.

1 place de la Mairie Salle des Fêtes

Ventron 88310 Vosges Grand Est



Christmas market organized by the association « Arts et Traditions ». About twenty exhibitors, craftsmen and local producers await you. Pastry stand and mulled wine bar on the spot.

Mercado de Navidad organizado por la asociación « Arts et Traditions ». Le esperan una veintena de expositores, artesanos y productores locales. Puesto de pastelería y bar de vino caliente en el lugar.

Weihnachtsmarkt, der vom Verein « Arts et Traditions » organisiert wird. Rund zwanzig Aussteller, Kunsthandwerker und lokale Produzenten erwarten Sie. Gebäckstand und Glühweinausschank vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES