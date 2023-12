MAGIC’NOËL 1 Place de la Mairie Ventron, 9 décembre 2023 14:00, Ventron.

Festi’Ventron vous prépare une après-midi Féerique. A partir de 14h on vous attend à la bibliothèque de VENTRON pour des ateliers sur le thème de noël, lettre au père noël, création de boule de noël, décoration pour sapin et fresque géante. Ensuite à partir de 16h ouverture des portes de la salle des fêtes, buvette et petite restauration. Et pour clôturer cette après-midi on vous propose le spectacle de magie de Clément DEMANGEL avec son tout nouveau spectacle ‘’Le grenier magique’’, plus de 1 heure de magie rien que pour vous. Participation au chapeau en soutien à l’association.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

1 Place de la Mairie Salle des Fêtes

Ventron 88310 Vosges Grand Est



Festi-Ventron is preparing a magical afternoon. Starting at 2pm, we’ll be waiting for you at the VENTRON library for Christmas-themed workshops, including a letter to Santa, bauble-making, Christmas tree decorations and a giant fresco. Then, from 4pm, the doors to the village hall open, with refreshments and snacks. And to round off the afternoon, we’re offering a magic show by Clément DEMANGEL with his brand-new show, « Le grenier magique », over 1 hour of magic just for you. Hats off to support the association.

Festi Ventron prepara una tarde mágica. A partir de las 14 h, te esperamos en la biblioteca de VENTRON para realizar talleres sobre el tema de la Navidad, una carta a Papá Noel, la creación de chucherías navideñas, la decoración del árbol de Navidad y un fresco gigante. A continuación, a partir de las 16:00 horas, las puertas de la sala del pueblo se abrirán para ofrecerte refrescos y tentempiés. Y para rematar la tarde, le ofrecemos un espectáculo de magia a cargo de Clément DEMANGEL con su nuevo espectáculo « Le grenier magique », más de 1 hora de magia sólo para usted. Nos quitamos el sombrero para apoyar a la asociación.

Festi?Ventron bereitet Ihnen einen märchenhaften Nachmittag. Ab 14 Uhr erwarten wir Sie in der Bibliothek von VENTRON zu Workshops rund um das Thema Weihnachten: Brief an den Weihnachtsmann, Herstellung von Weihnachtskugeln, Baumschmuck und Riesenfresken. Ab 16 Uhr öffnen sich dann die Türen des Festsaals, wo es Getränke und kleine Speisen gibt. Zum Abschluss des Nachmittags bieten wir Ihnen eine Zaubershow von Clément DEMANGEL mit seiner brandneuen Show « Le grenier magique » (Der magische Dachboden), mehr als eine Stunde Zauberei nur für Sie. Hutgeld zur Unterstützung des Vereins.

