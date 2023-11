BAL DES ANNÉES 80 1 Place de la mairie Thiéfosse, 25 novembre 2023, Thiéfosse.

Thiéfosse,Vosges

Soirée dansante sur le thème des années 80 animée par DJ TEMPO SONO – Buvette et petite restauration sur place – places limitées. Tout public

Samedi 2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 23:59:00. 8 EUR.

1 Place de la mairie Salle polyvalente

Thiéfosse 88290 Vosges Grand Est



80s-themed dance party with DJ TEMPO SONO – refreshments and snacks on site – places limited

Fiesta de baile de los 80 con DJ TEMPO SONO – refrescos y aperitivos in situ – plazas limitadas

Tanzabend zum Thema der 80er Jahre, moderiert von DJ TEMPO SONO – Getränke und kleine Snacks vor Ort – begrenzte Plätze

