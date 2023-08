Terre de Lecture(s) – Rencontre d’auteur Yves VIOLLIER 1 place de la Mairie Souvigné, 6 octobre 2023, Souvigné.

Souvigné,Deux-Sèvres

Rencontre animée par Emmanuelle Delattre, libraire.

Un jeune homme si tranquille. Presses de la cité, 2022

Roger Martin vient de mourir. Accueilli comme un ami de toujours dans un bourg vendéen dont le maire est le narrateur

de son histoire, il est devenu la figure paternelle des jeunes du village, serviable et gentil.

Une phrase mystérieuse du neveu engage le narrateur dans une recherche qui le conduit à une terrible vérité : le rôle

funeste de Roger sous l’Occupation.

Yves Viollier est écrivain et critique littéraire à La Vie.

En présence de la librairie, Les Mots volants, Haut-Val-de-Sèvre..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

1 place de la Mairie Bibliothèque – La maison aux mille pages

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Hosted by bookseller Emmanuelle Delattre.

Organizado por la librera Emmanuelle Delattre.

Un jeune homme si tranquille. Presses de la cité, 2022

Roger Martin acaba de morir. Acogido como un amigo de toda la vida en un pueblo de Vendée cuyo alcalde es el narrador de su historia, se ha convertido en la figura paterna de la juventud local

de su historia, se ha convertido en la figura paterna de los jóvenes del pueblo, servicial y amable.

Una misteriosa frase pronunciada por su sobrino pone al narrador en una búsqueda que le conduce a la terrible verdad: el desastroso papel de Roger en la Ocupación

bajo la Ocupación.

Yves Viollier es escritor y crítico literario de La Vie.

En la librería Les Mots volants, Haut-Val-de-Sèvre.

Begegnung unter der Leitung von Emmanuelle Delattre, Buchhändlerin.

Ein so ruhiger junger Mann. Presses de la cité, 2022

Roger Martin ist gerade gestorben. In einem Dorf in der Vendée, dessen Bürgermeister der Erzähler ist, wird er wie ein langjähriger Freund empfangen

seiner Geschichte ist, wurde er zur Vaterfigur der Dorfjugend, hilfsbereit und freundlich.

Ein mysteriöser Satz des Neffen führt den Erzähler auf eine Suche, die ihn zu einer schrecklichen Wahrheit führt: die Rolle

rogers verhängnisvolle Rolle während der Besatzung.

Yves Viollier ist Schriftsteller und Literaturkritiker bei La Vie.

In Anwesenheit der Buchhandlung, Les Mots volants, Haut-Val-de-Sèvre.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Haut Val De Sèvre