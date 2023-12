Réveillon de la St Sylvestre au Fil du Temps 1 place de La Mairie Sainte-Feyre, 31 décembre 2023, Sainte-Feyre.

Sainte-Feyre Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Au menu :

Foie gras de canard mi-cuit, brioche grillée, confiture d’oignons.

Nage de St Jacques, fondue de légumes, jus crémé safrané.

Ananas au sirop Rhum épicé, glace vanille.

Cuisses de pigeonneau confites, jus au foie gras risotto aux cèpes et châtaigne.

Gourmandises du Nouvel An..

Au menu :

Foie gras de canard mi-cuit, brioche grillée, confiture d’oignons.

Nage de St Jacques, fondue de légumes, jus crémé safrané.

Ananas au sirop Rhum épicé, glace vanille.

Cuisses de pigeonneau confites, jus au foie gras risotto aux cèpes et châtaigne.

Gourmandises du Nouvel An.

Au menu :

Foie gras de canard mi-cuit, brioche grillée, confiture d’oignons.

Nage de St Jacques, fondue de légumes, jus crémé safrané.

Ananas au sirop Rhum épicé, glace vanille.

Cuisses de pigeonneau confites, jus au foie gras risotto aux cèpes et châtaigne.

Gourmandises du Nouvel An.

EUR.

1 place de La Mairie

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par Creuse Tourisme