PORTES OUVERTES ATELIER BISCOTTE SAINT-JEAN-DE-FOS 1 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos, 8 septembre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Venez découvrir l’atelier Biscotte et ses trois potières passionnées lors des portes ouvertes les 8, 9 et 10 Septembre !

A l’occasion de ces journées, des ateliers d’initiations au tournage et au modelage vous seront proposés..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . .

1 Place de la Mairie

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Come and discover the Biscotte workshop and its three passionate potters at the open house on September 8, 9 and 10!

During these days, you’ll be able to take part in workshops introducing you to throwing and modelling.

Venga a descubrir el taller de Biscotte y a sus tres apasionados alfareros en la jornada de puertas abiertas de los días 8, 9 y 10 de septiembre

Durante estos días, se ofrecerán talleres de iniciación al lanzamiento y al modelado.

Entdecken Sie das Atelier Biscotte und seine drei leidenschaftlichen Töpferinnen beim Tag der offenen Tür am 8., 9. und 10. September!

An diesen Tagen werden Ihnen Einführungsworkshops zum Drehen und Modellieren angeboten.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT