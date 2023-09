Trail du Gahûs 1 place de la Mairie Puyoô, 8 octobre 2023, Puyoô.

Puyoô,Pyrénées-Atlantiques

L’équipe de Gahûs vous on préparé la 3ème édition du trail, durant la journée des animations auront lieu autour du stand de la ligue de prévention du Cancer du sein. L’intégralité des recette sera reversée à la ligue contre le Cancer.

9h30 : Départ de la marche (9kms).

11h : Départ course sur route (9kms)..

1 place de la Mairie Mairie

The Gahûs team has prepared the 3rd edition of the trail for you. During the day, activities will take place around the breast cancer prevention league stand. All proceeds will be donated to the Ligue contre le Cancer.

9:30am: Start of the walk (9kms).

11am: Start of road race (9kms).

El equipo de Gahûs ha preparado para ti la 3ª edición de la ruta. Durante el día, se realizarán actividades en torno al stand de la Liga contra el Cáncer de Mama. Todo lo recaudado se donará a la Liga contra el Cáncer.

9.30 h: Inicio de la marcha (9 km).

11h: Salida de la carrera en ruta (9kms).

Das Team von Gahûs hat die 3. Ausgabe des Trails für Sie vorbereitet. Während des Tages wird es Animationen rund um den Stand der Liga zur Brustkrebsprävention geben. Alle Einnahmen werden an die Krebsliga gespendet.

9.30 Uhr: Start der Wanderung (9 km).

11 Uhr: Start des Straßenlaufs (9 km).

