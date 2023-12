Cinéma Itinérant à Puy Saint Martin: Monsieur le Maire 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin, 18 décembre 2023, Puy-Saint-Martin.

Puy-Saint-Martin Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 20:30:00

fin : 2023-12-18 22:30:00

Le film de Karine Blanc et Michel Tavares avec Clovis Cornillac et Eye Haïdara est proposé par la municipalité de Puy Saint Martin. L’entrée est gratuite pour tous. Un échange est proposé à la fin du film avec des élus du Conseil municipal. Durée: 1h42.

Le film de Karine Blanc et Michel Tavares avec Clovis Cornillac et Eye Haïdara est proposé par la municipalité de Puy Saint Martin. L’entrée est gratuite pour tous. Un échange est proposé à la fin du film avec des élus du Conseil municipal. Durée: 1h42

.

1 place de la mairie 110

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-11 par Montélimar Tourisme Agglomération