Cinéma Itinérant : « Je verrai toujours vos visages » 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin, 3 octobre 2023, Puy-Saint-Martin.

Puy-Saint-Martin,Drôme

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel..

2023-10-03 20:30:00 fin : 2023-10-03 22:30:00. EUR.

1 place de la mairie 110

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Since 2014, in France, Restorative Justice offers to victims and perpetrators of crime to dialogue in secure devices, supervised by professionals and volunteers like Judith, Fanny or Michel.

Desde 2014, en Francia, la Justicia Restaurativa ofrece a víctimas y autores de delitos dialogar en instalaciones seguras, supervisados por profesionales y voluntarios como Judith, Fanny o Michel.

Seit 2014 bietet die Restaurative Justiz in Frankreich Opfern und Tätern die Möglichkeit, in einem sicheren Rahmen miteinander zu sprechen, wobei sie von Fachleuten und Freiwilligen wie Judith, Fanny oder Michel betreut werden.

