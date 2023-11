L’Hiver au Show 1 Place de la Mairie Pruniers, 1 décembre 2023, Pruniers.

Pruniers,Indre

L’association Rural Zik organise une soirée rock dans le cadre de L’Hiver au Show avec les groupes Your Huckleberry et Tr3bz & Co..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

1 Place de la Mairie

Pruniers 36120 Indre Centre-Val de Loire



The Rural Zik association is organizing a rock evening as part of L’Hiver au Show, with bands Your Huckleberry and Tr3bz & Co.

La asociación Rural Zik organiza una noche de rock en el marco de L’Hiver au Show con los grupos Your Huckleberry y Tr3bz & Co.

Der Verein Rural Zik organisiert im Rahmen von L’Hiver au Show einen Rockabend mit den Bands Your Huckleberry und Tr3bz & Co.

Mise à jour le 2023-11-28 par BERRY