FETE DE LA MONTAGNE
Cambon-et-Salvergues

Le Samedi : Lâcher de truites, Concours de pétanque, Animations,…

Le Dimanche : Messe, Chapitre des Chevaliers, Animations musicales, Marché du terroir,….

2023-07-29 08:00:00 fin : 2023-07-30 17:00:00.

1 PLACE DE LA MAIRIE

PARKING DE LA MAIRIE

Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie



Saturday: Trout release, pétanque competition, entertainment, etc

Sunday: Mass, Knights’ Chapter, Musical entertainment, Local market, etc. Sábado: suelta de truchas, concurso de petanca, animaciones, etc

Domingo: Misa, Capítulo de Caballeros, Animación musical, Mercado de productos locales, etc. Samstag: Forellenfischen, Boule-Wettbewerb, Animationen,?

Mise à jour le 2023-07-04 par ADT34

