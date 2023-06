Théâtre de verdure 1, place de la mairie Montvendre, 10 juin 2023, Montvendre.

Montvendre,Drôme

Aliénor d’Aquitaine, ou la Duchesse qui fit chavirer les deux plus grands Rois d’Europe. Femme insoumise.Seigneure la plus riche du continent. Reine de France puis d’Angleterre.Aliénor passa sa vie à se battre pour ses droits, ses ambitions et ses amours..

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

1, place de la mairie Place de la mairie

Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Eleanor of Aquitaine, or the Duchess who captivated Europe?s two greatest Kings. The richest lord of the continent. Queen of France, then of England, Eleanor spent her life fighting for her rights, her ambitions and her loves.

Leonor de Aquitania, o la duquesa que cautivó a los dos reyes más grandes de Europa. Fue una mujer rebelde y el señor más rico del continente. Reina de Francia y luego de Inglaterra, Leonor pasó su vida luchando por sus derechos, sus ambiciones y sus amores.

Eleonore von Aquitanien, oder die Herzogin, die die beiden größten Könige Europas um den Finger wickelte. Sie war eine aufmüpfige Frau und die reichste Herrscherin des Kontinents. Ihr Leben lang kämpfte Aliénor für ihre Rechte, ihre Ambitionen und ihre Liebe.

