Concours de belote 1 place de la mairie Lau-Balagnas, 27 octobre 2023, Lau-Balagnas.

Lau-Balagnas,Hautes-Pyrénées

Organisé par le Foyer socio-éducatif du collège d’Argelès-Gazost, dans le cadre de la préparation d’un voyage en Italie, un concours de belote tiendra lieu à la salle des fêtes de Lau-Balagnas. Nombreux lots, casse-croûte et buvette sur place..

2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 . .

1 place de la mairie LAU-BALAGNAS

Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Organized by the Foyer socio-éducatif du collège d’Argelès-Gazost, in preparation for a trip to Italy, a belote competition will be held at the Salle des fêtes in Lau-Balagnas. Lots of prizes, snacks and refreshments on site.

Organizado por el Foyer socio-éducatif du collège d’Argelès-Gazost, en el marco de la preparación de un viaje a Italia, se celebrará un concurso de belote en la Salle des fêtes de Lau-Balagnas. Muchos premios, aperitivos y refrescos in situ.

Im Rahmen der Vorbereitung einer Italienreise organisiert das Foyer socio-éducatif du collège d’Argelès-Gazost einen Belote-Wettbewerb im Festsaal von Lau-Balagnas. Zahlreiche Preise, Snacks und Getränke vor Ort.

