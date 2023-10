Marché de Noël 1 Place de la Mairie Géovreisset, 2 décembre 2023, Géovreisset.

Géovreisset,Ain

Marche de Noël , une vingtaine exposants, buvette petite restauration , vin chaud, marrons chaud et visite Père du Noël.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

1 Place de la Mairie Espace Marcel Musy

Géovreisset 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas walk, about twenty exhibitors, refreshments, mulled wine, hot chestnuts and a visit from Father Christmas

Paseo navideño, una veintena de expositores, refrescos, vino caliente, castañas calientes y la visita de Papá Noel

Weihnachtsmarkt, ca. 20 Aussteller, Imbiss, Glühwein, heiße Kastanien und Besuch des Weihnachtsmanns

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme du Haut-Bugey